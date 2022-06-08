В Уфе из-за непрекращающихся дождей затопило улицы трех районов

В Уфе продолжаю фиксировать случаи подтопления территорий из-за непрекращающегося дождя. Так, по данным Управления гражданской защиты Уфы, на данный момент на контроле находятся 6 случаях, 4 из которых в Ленинском районе, а оставшиеся два в Демском и Калининском районах города.
Известно, что ликвидацией подтоплений занимаются соответствующие службы. В частности, в Ленинском районе организована работа по откачке дождевых вод. К работе привлекаются коммунальные службы.
Все в столице Башкирии откачано более 600 кубометров воды.
Ранее мы сообщали, как июньский ливень превратил Башкирию в Венецию. Так, от проливных дождей в большей степени пострадали Бижбулякский и Чишминский районы, Давлеканово и Демский район Уфы. Кроме того, синоптики Башкирии предупредили жителей региона о резком подъеме рек из-за аномальных дождей.