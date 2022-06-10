Главный метеоролог заявила что 12 июня станет самым холодным из выходных в Башкирии

Долгожданную информацию о том когда же в Башкирию придет тепло Вилора Горохольская озвучила в в эфире «Россия 24. Башкортостан» 10 июня.

Грядущие длинные выходные, которые распространяются и на понедельник 13 июня вряд ли порадуют жителей Башкирии теплом и сухой погодой. Глава Башгидрометцентра Башкирии Вилора Горохольская дала неутешительный прогноз — дожди и прохлада останутся с жителями Башкирии на протяжении всех выходных. Причем праздничное воскресенье 12 июня станет самым холодным из всех выходных дней, температура по республике будет колебаться от 14 до 19 градусов, а ночью и вовсе будет держаться в диапазоне от 7 до 12 градусов. Но сразу после долгих выходных по данным Горохольской в Башкирию придет долгожданное, но не слишком сильное потепление до 25 градусов. При этом дожди регион не покинут, а лишь уменьшатся.

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