Главный метеоролог заявила что 12 июня станет самым холодным из выходных в Башкирии

Грядущие длинные выходные, которые распространяются и на понедельник 13 июня вряд ли порадуют жителей Башкирии теплом и сухой погодой. Глава Башгидрометцентра Башкирии Вилора Горохольская дала неутешительный прогноз — дожди и прохлада останутся с жителями Башкирии на протяжении всех выходных.
Причем праздничное воскресенье 12 июня станет самым холодным из всех выходных дней, температура по республике будет колебаться от 14 до 19 градусов, а ночью и вовсе будет держаться в диапазоне от 7 до 12 градусов.
Но сразу после долгих выходных по данным Горохольской в Башкирию придет долгожданное, но не слишком сильное потепление до 25 градусов. При этом дожди регион не покинут, а лишь уменьшатся.