Ненастье с градом, грозами и порывами ветра Башкирии несет циклон с Каспийского моря

Ненастье с градом, грозами и порывами ветра Башкирии несет циклон с Каспийского моря
Ненастье с градом, грозами и порывами ветра Башкирии несет циклон с Каспийского моря
Вчера, 16:18ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Вся нынешняя рабочая неделя пройдет под властью непогоды и виной этому циклон, заявили синоптики Башгидрометцентра.

Синоптики Башкирии опубликовали очередной безрадостный для любителей жаркой и сухой погоды прогноз. Также они назвали и причину ненастной погоды — на этот раз это южный циклон накрывший Башкирию с Каспийского моря.

Под влиянием этого южного «гостя» Башкирию до конца рабочей недели, то есть до 10 июня ждут разнообразные дожди, как сильные так и незначительные. Помимо дождей циклон принесет и похолодание, которое жители Башкирии уже могли заметить. Сегодня температура по Башкирии.

Помимо дождей циклон с Каспийского моря принесет грозы, днем же вполне вероятен град. Порывы ветра могут быть весьма интенсивными и достигать 15-20 метров в секунду.

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