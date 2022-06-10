В Уфе объекты культурного наследия будут под вооруженной охраной

В Уфе с 10 июня и до 31 декабря 2022 года объекты культурного наследия будут находится под вооруженной охраной. Как сообщает пресс-служба Башкультнаследия, администрация города заключила муниципальный контракт с частным охранным предприятием «ДАН».
- При патрулировании сотрудниками предприятия будут использоваться огнестрельные короткоствольные пистолеты марки «ИЖ-71». Цена контракта с учетом налогов составила 2 000 459 рублей. Башкультнаследие.
Так, под охраной будут находиться памятники архитектуры, которые находятся в муниципальной собственности — всего их 66, из которых 38 — в аварийном состоянии: «Усадьба Бухартовских», «Дом Видинеева», «Дом Тихониных», «Усадьба Кузякиных».
Заместитель руководителя Башкультнаследия заявил, что требования об обеспечении сохранности памятников архитектуры в Уфе в адрес городской мэрии направляются один раз в квартал и чаще. Так, последние предостережение было внесено 25 мая этого года.
Ранее мы сообщали, что в Уфе на аукционе за 5,7 миллиона рублей была продана обгоревшая усадьба Бухартовских. Новый владелец объекта культурного наследия должен был осуществить комплекс работ по сохранению усадьбы, включая реставрацию и «приспособление к современному использованию». Однако компания ООО "Сторм", которая и получила право выкупа усадьбы, отказалась подписывать договор.