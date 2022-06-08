Синоптики Башкирии предупредили о резком подъеме рек из-за аномальных дождей

Синоптики Башгидрометцентра предупредили жителей республики о резком подъеме рек из-за аномальных дождей в период с 9 по 14 июня. В частности, это касается малых степных и горных рек.
- В пониженных местах возможен выход на пойму рек Юрюзань, Ай, Сим, Инзер, Лемезы и малых водотоков. сообщают синоптики.
Ранее синоптики заявляли, что «Южный» циклон, пришедший в республику с Каспия принес вместе с собой грозовые дожди. Так, за неделю выпала месячная норма осадков. Кроме того, аномальные дожди уже стали причиной затопления проезжей части, придомовой территории и огородов Бижбулякского, Чишминского районов. Подробнее как июньский ливень превратил Башкирию в Венецию в материале Mkset.