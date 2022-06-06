На сайте «Авито» в Уфе «Дом Тихониных» выставили на продажу за 1 рубль

Накануне, с молотка ушел еще один многострадальный объект культурного наследия — усадьба Бухартовских в историческом центре столицы Башкирии. На торги здание было выставлено в первый раз еще в 2019 году, однако тогда желающих приобрести усадьбу не оказалось. Осуществить продажу власти решили во второй раз уже в апреле этого года, начальная стоимость также составляла 1 рубль. Так, в конкурсе выиграла уфимская фирма ООО «Стром». Усадьба компании досталась за 5,7 миллиона рублей.