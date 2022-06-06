Обгоревшая усадьба Бухартовских в центре Уфы ушла с молотка за 5,7 миллиона рублей

Напомним, флигель усадьбы уже пытались продать в 2019 году, однако желающих реставрировать усадьбу не нашлось. В апреле же нынешнего года Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что участок на котором стоит участок ни при каких условиях не будет отдан под застройку. После данного заявления корреспондент Mkset отправился в усадьбу и побеседовал о ее истории и конечно же о нелегкой судьбе с экспертами. Теперь же остается только наблюдать за процессом реставрации усадьбы, но только если победитель аукциона в установленный срок заключит договор купли-продажи.