Обгоревшая усадьба Бухартовских в центре Уфы ушла с молотка за 5,7 миллиона рублей

Многострадальная усадьба Бухарттовских в историческом центре Уфы по улице Аксакова нашла нового владельца. Объект культурного наследия был выставлен на торги площадки «Российский аукционный дом» в конце апреля 2022 года за один рубль, конкурс же выиграло уфимское ООО «Стром», обществу с ограниченной ответственностью усадьба полицмейстера досталась за 5,7 миллиона рублей, а также вместе с обязанностью восстановить объект культурного наследия, отреставрировать его и «приспособить к современному использованию». Сделать это необходимо до декабря 2023 года.
Напомним, флигель усадьбы уже пытались продать в 2019 году, однако желающих реставрировать усадьбу не нашлось. В апреле же нынешнего года Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что участок на котором стоит участок ни при каких условиях не будет отдан под застройку. После данного заявления корреспондент Mkset отправился в усадьбу и побеседовал о ее истории и конечно же о нелегкой судьбе с экспертами. Теперь же остается только наблюдать за процессом реставрации усадьбы, но только если победитель аукциона в установленный срок заключит договор купли-продажи.