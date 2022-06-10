Макдоналдс в Уфе и в Башкирии больше не откроют

Макдоналдс в Уфе и в Башкирии больше не откроют
Макдоналдс в Уфе и в Башкирии больше не откроют
Вчера, 11:15ГородИрина ДеревянчукФото: скриншот видео телеканала UTV
Рестораны быстрого питания в привычном гостям виде перестали работать по всей России в полночь 9 июня.

После неоднократных заявлений о приостановке работы или же об уходе с российского рынка ресторана быстрого питания Макдональдс окончательно ушел из России. То как это происходило во флагманском ресторане в Уфе на улице Ленина наблюдали жители Уфы. Однако уходит из России вывеска, название и только некоторые бургеры. По инсайдерским данным рестораны фастфуда откроются под новым названием и под новым логотипом приблизительно через неделю.

Видео:UTV

Напомним, что после появления информации о том, что в России ресторан работать не будет, компания продала рестораны сети российскому бизнесмену Александру Говору, который и ранее владел франшизами ресторана. Однако для продолжения работы ресторанов было оговорено условие — даже не ребрендинг, а полноценная смена бренда.

Рестораны с обновленным меню, а если быть точнее с сокращенным меню без Биг-тейсти и Биг-мака ориентировочно должны будут открыться через неделю 17 июня. Напомним и о том, что ранее из-за сообщений об уходе из России ресторанов фаст-фуда его намеревались полностью заменить продукцией стрит-кафе «Папа-гриль», также большое будущее пророчили и национальному башкирскому фастфуду на основе концепции кыстыбый «AYBAT HALLYAR». Однако бургеры из Башкирии не спешат уходить, на сегодняшний день они лишь попали под незначительное сокращение.

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