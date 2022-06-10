В Башкирии утвердили новый график проведения Сабантуев

Ранее мы сообщали, что празднование Сабантуев переносится в трех районах Башкирии из-за штормового предупреждения и подъема вод в реках. В частности, график проведения был изменен в Салаватском, Нуримановском и Белорецком районах. В администрации муниципалитетов заверили, что программа мероприятия изменена не будет