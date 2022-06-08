Глава Башкирии увеличил выплаты некоторым многодетным матерям

Глава Башкирии увеличил выплаты некоторым многодетным матерям
Глава Башкирии увеличил выплаты некоторым многодетным матерям
Вчера, 15:42ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Единовременная выплата некоторым многодетным матерям была увеличена до 50 тысяч рублей.

Радий Хабиров подписал указ об увеличении единовременного пособия многодетным матерям, которые награждены медалью «Материнская слава». Так, сумма выплаты теперь составляет 50 тысяч рублей, вместо 17 241 рублей.

В документе отмечается, что указ вступил в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.

Ранее власти Башкирии увеличили прожиточный минимум. Так, с 1 июня для трудоспособного населения он составляет 13 200 рублей, для пенсионеров — до 11 474 рубля, а для детей — до 11 747 рублей.

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