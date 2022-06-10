Мэрия Уфы ищет подрядчика для реставрации памятника Салавату Юлаеву за 15 млн рублей

Мэрия Уфы ищет подрядчика для реставрации памятника Салавату Юлаеву за 15 млн рублей
Мэрия Уфы ищет подрядчика для реставрации памятника Салавату Юлаеву за 15 млн рублей
Вчера, 08:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: bfmufa.ru
В документах закупки эти работы обозначены как «выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения», следует из аукциона объявленного 9 июня.

Уфа после перерыва и ряда скандалов вокруг памятнику Салавату Юлаеву возвращается к теме его реконструкции. Вчера, 9 июня на сайте госзакупок Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы объявило поиск подрядчика который выполнит проектно-изыскательные работы грядущей реставрации. Начальная стоимость контракта которая также является и максимальной — 15,4 миллиона рублей. Заявки желающие побороться за право выполнять данные работы желающие могут отправлять до конца текущего месяца.

В требованиях заказчика указано не только восстановление и сохранение самого памятника, но и благоустройство территории около него, включая даже систему полива холма на котором и установлен памятник.

Напомним, в 2021 году тема реставрации памятника который является одним из основных и самых узнаваемых символов Уфы стала предметом бурных дискуссий и даже скандалов. В сентябре появилась новость о том, что памятник Салавату Юлаеву будет демонтирован, а прилегающая территория — закрыта, следом памятнику предложили временную замену, затем глава Башкирии дал понять, что памятник нуждается в реставрации.

Были и акции в защиту памятника, после которых власти встречались с активистами. Были и съемки памятника изнутри, в ходе которых выяснилось, что внутри памятника есть дыры и гнезда птиц. В итоге памятник для реставрации решили не переносить, сейчас же реконструкция его близка как никогда — в закупке сказано, что подрядчик должен выполнить вверенные ему проектные работы до марта следующего года.

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