Мэрия Уфы ищет подрядчика для реставрации памятника Салавату Юлаеву за 15 млн рублей

Уфа после перерыва и ряда скандалов вокруг памятнику Салавату Юлаеву возвращается к теме его реконструкции. Вчера, 9 июня на сайте госзакупок Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы объявило поиск подрядчика который выполнит проектно-изыскательные работы грядущей реставрации. Начальная стоимость контракта которая также является и максимальной — 15,4 миллиона рублей. Заявки желающие побороться за право выполнять данные работы желающие могут отправлять до конца текущего месяца.
В требованиях заказчика указано не только восстановление и сохранение самого памятника, но и благоустройство территории около него, включая даже систему полива холма на котором и установлен памятник.
Напомним, в 2021 году тема реставрации памятника который является одним из основных и самых узнаваемых символов Уфы стала предметом бурных дискуссий и даже скандалов. В сентябре появилась новость о том, что памятник Салавату Юлаеву будет демонтирован, а прилегающая территория — закрыта, следом памятнику предложили временную замену, затем глава Башкирии дал понять, что памятник нуждается в реставрации.
Были и акции в защиту памятника, после которых власти встречались с активистами. Были и съемки памятника изнутри, в ходе которых выяснилось, что внутри памятника есть дыры и гнезда птиц. В итоге памятник для реставрации решили не переносить, сейчас же реконструкция его близка как никогда — в закупке сказано, что подрядчик должен выполнить вверенные ему проектные работы до марта следующего года.