В Уфе осудили банду черных риэлторов-убийц

Похождения преступников начались в конце 2014 года, когда один из бандитов по поддельным документам продал долю в квартире, принадлежащую собственному брату.

Спустя год преступники похитили жителя Уфы, собственника двухкомнатной квартиры в Инорсе, увезли в сторону Белорецка. Пленнику удалось сбежать из квартиры, где его держали. Но, к несчастью, его поймали и убили, а тело выбросили в овраг.

Один из черных риэлторов оказался внешне похожим на убитого – он пытался продать от имени жертвы его квартиру. Но бдительный работник Росреестра остановил сделку, когда мошенник не смог нормально подделать чужую подпись.

Помимо квартирных махинаций, преступники в 2014-2015 годах похитили из банкомата 55 тысяч рублей и по чужому утерянному паспорту оформили кредит на сумму 25 тысяч рублей.