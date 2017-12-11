Уфимка отдала миллион рублей за снятие порчи: идет розыск мошенниц

Возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что мошенницы сняли с нее порчу за один миллион рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

К потерпевшей подошла незнакомая женщина, заявив, что на той лежит порча. Тут же подошла вторая женщина, которая принялась рассказывать о благотворном влиянии снятии порчи и благодарить мошенницу. Для проведения «обряда» мошенница назначила пенсионерке встречу на следующий день.

Пенсионерка отдала в руки лже-целительнице более одного миллиона рублей, а на следующий день в назначенный час никто не пришел, после чего пострадавшая поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут двух мошенниц.

Первой на вид 55 лет, ее рост около 160 сантиметров. Волосы и глаза темные. Была одета в момент выступления в черное пальто, черную вязаную шапку и черные сапоги.

Второй также на вид 55 лет, рост около 155 сантиметров, плотного телосложения, глаза светлые. Была одета в черные пальто, шапку и сапоги.

Если вам известно что-то об этих женщинах, просьба обратиться по телефонам: