В Башкирии мошенник платно устраивал вахтовиков на несуществующую работу

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Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
27-летний мужчина размещал в интернете объявления о работе вахтовым методом, представлялся сотрудником нефтяной компании и просил кандидатов пересылать ему от 8 до 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
На сегодняшний день от действий злоумышленника пострадало 16 человек. Полицейские устанавливают причастность афериста к другим аналогичным преступлениям.
Возбуждено несколько уголовных дел.
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