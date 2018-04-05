В Уфе мошенник наживался на продаже бруса

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Мужчина обманывал покупателей минимум десять раз.
В Уфе мужчина работал в компании по продаже строительных материалов, заключал договоры о поставке бруса, получал оплату, но руководству ни деньги, ни договоры не передавал, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Мужчина размещал объявления о продаже строительных материалов на одном из интернет-сайтов, просил перевести деньги и пропадал. Подозреваемый – 32-летний ранее судимый житель микрорайона Инорс в Уфе. Злоумышленник сознался в содеянном. Полученные деньги тратил на личные нужды.
Сейчас установлена причастность злоумышленника к десяти подобным фактам мошенничества. Возбуждено уголовное дело.
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