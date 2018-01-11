Жить дорого: как изменятся цены в 2018 году

Цены на все виды товаров и услуг в России в последние несколько лет неуклонно растут вверх. И в наступившем 2018 году тенденция судя по всему продолжится. Подорожают автомобили и топливо, вырастут тарифы ЖКХ и курсы валют. Медиакорсеть выяснила, на что придется потратить больше, чем вы планировали.

Рубль и доллар - кто кого

Согласно данным минэкономразвития России, до конца 2019 года запланировано постепенное снижение курса рубля - до 64,4 (c 12.01 - 56,99 - cbr.ru). Как следует из материала портала Rosregistr.ru, такие показатели можно ждать, если цена за нефть не упадет ниже 40 долларов за баррель. Прогнозы большинства экспертов весьма оптимистичны: они уверены, что Россия в 2018 году вернется на прежние позиции среди равноправных партнеров в мировой финансовой системе и получит доступ к основным инструментам урегулирования финансовых потоков.

Тем не менее, эти цифры не могут быть признаны окончательными, ведь существует несколько условий, которые могут опровергнуть данные расчеты и повлиять на курсовые колебания валюты относительно к рублю.

- Мы полагаем, что в 2018 году рубль останется в коридоре 57-59 рублей за доллар при цене на нефть $65-68 за баррель Brent, - отмечает директор уфимского филиала "БКС Премьер" Вадим Болтыров. - То есть все останется примерно так же, как и сейчас. Но это если исходить из базового сценария – без потрясений в глобальной экономике и политике. То есть если глобальная экономика будет улучшаться, резкого замедления Китая не произойдет, а устойчивый спрос на сырье и нефть сохранится. Мы также рассчитываем на снижение геополитической напряженности между Россией и США: в частности, мы полагаем, что волна санкций в начале 2018 года будет последней, и до более жестких мер не дойдет. Здесь немаловажную роль будет играть поведение нерезидентов в свете рисков, связанных с введением санкций в отношении российского госдолга. Кульминация запланирована на февраль. В преддверие объявления решения США по санкциям, рубль может находиться под давлением. К тому же в декабре-январе у России относительно высокий уровень погашений по внешним заимствованиям. Что касается выборов, то по их итогам на фоне установления долгосрочной политической определенности рубль может получить определенную поддержку. Но все же наибольшую роль в динамике курса, как и прежде, будет играть ситуация с ценами на нефть.

Автомобили – плюс 13-17 процентов

Одной из самых обсуждаемых тем конца прошлого года стало возможное повышение цен на легковые автомобили. Рынок, только начавший приходить в себя после резкого обвала, вновь готовится к обрушению. Минпромторг, как сообщал ряд федеральных СМИ, планирует повысить ставки на утилизационный сбор. Как сообщает «Коммерсантъ», индексация будет более чем значительная – на 85-127 %. И это при том, что ставка уже повышалась на 65% меньше двух лет назад. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости автомобилей на 10-17 %. О повышении цен на 1-2 процента уже сообщил в Renault, Mitsubishi, Toyota, BMW. В Cadillac еще в декабре заявили о повышении цен на 6–8%. «Ведомости» сообщили о том, что «АвтоВАЗ» планирует повысить цены на Lada на 2,5%.

Топливо подорожает из-за роста акцизов

Вырастут цены и на топливо. В ноябре прошлого года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс. Как сообщает Газета.ру, с 1 января ставка на бензин класса 5 выросла на 10,7% - до 11,2 тыс рублей за тонну. И это будет не единственное повышение в этом году: с 1 июля ставка увеличится почти до 11,9 тыс рублей за тонну.

Однако и на этом рост акцизов не закончится. С 1 января 2019 года ставка акциза на бензин класса 5 составит более 12,3 тыс рублей за тонну вместо запланированной ранее ставки в размере 10,957 тыс. рублей за тонну. В 2020 году ставка составит 12,752 тыс рублей вместо 11,395 тыс рублей за тонну.

Акцизы на дизельное топливо тоже пойдут в рост — с 1 января 2018 года. Акциз вырастет на 12,7% — до 7,665 тыс рублей за тонну. В 2019 году ставка составит 8,541 тыс рублей за тонну вместо 7,355 тыс рублей, в 2020 году — 8,835 тыс рублей за тонну вместо 7,649 тыс рублей за тонну.

Увеличение акцизов в минфине объясняют необходимостью ускорения темпов строительства дорог. Однако это закономерно приведет к росту цен на топливо. Причем эксперты отмечают, что его почувствуют все без исключения категории граждан, даже те, кто не владеет собственным автомобилем. Причина проста – рост стоимости топлива учитывается при ценообразовании всех без исключения товаров и услуг из-за необходимости их транспортировки.

Тарифы ЖКХ - вновь вверх

С середины 2018 году, как и в прошлом году, с 1 июля в Башкирии вновь вырастут тарифы ЖКХ. Летом 2017-го после очередной индексации холодная вода подорожала с 22,21 до 23,77 рублей за кубометр, канализация – с 20,47 до 23,82 рублей за кубометр. Тепловая энергия для потребителей МУП «УИС» подорожала с 1845,28 до 1978,32 рублей за Гкал, для клиентов «БашРТС» — с 1902,23 до 1978,32 рублей за Гкал. Электроэнергия выросла в цене с 2,74 до 2,87 рублей за кВтч, и с 1,92 до 2,01 рублей за кВтч в домах с электроплитами.

В новом году рост тарифов не остановится. По данным ИА "Башинформ", с 1 июля в среднем по Башкирии плата за газоснабжение вырастет на 3,4%, электроснабжение – на 5%, отопление – на 5,26%, водоснабжение — на 6,06%, водоотведение – на 14,09%. Индекс изменения совокупной платы в Башкортостане составит 5,9 процентов.

Дешевле только ипотека

И пожалуй единственный позитивный прогноз на новый год - удешевление ипотеки. Начавшееся в прошлом году снижение ставок, по прогнозам экспертов, продолжится и в году наступившем. В декабре прошлого года Центробанк снизил ключевую ставку с 8,25 процента до 7,75 процента, и это оказалось даже ниже того, что ожидали участники рынка. Поэтому в новом году эксперты прогнозируют снижение ставок в среднем на 1,5 %.