В Уфе оказались самые высокие цены на молоко по республике

В январе 2018 года уфимцы платили за литр цельного пастеризованного молока 47 рублей 88 копеек. Наиболее низкая цена на молоко, как и в прошлом году, в Нефтекамске. В этом городе за него платят 42,08 рубля. В Стерлитамаке молоко стоит 43, 97 рубля.