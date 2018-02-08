В Уфе оказались самые высокие цены на молоко по республике

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Дешевле всего молоко обходится жителям Нефтекамска.
В Уфе самые высокие цены на цельное пастеризованное молоко среди городов республики, сообщает Башстат.
В январе 2018 года уфимцы платили за литр цельного пастеризованного молока 47 рублей 88 копеек. Наиболее низкая цена на молоко, как и в прошлом году, в Нефтекамске. В этом городе за него платят 42,08 рубля. В Стерлитамаке молоко стоит 43, 97 рубля.
В целом, по сравнению с декабрем 2017 года цена на молоко в январе упала с 47,47 рубля до 45,81 рубля.
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