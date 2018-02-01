Башстат: В Уфе за неделю выросли цены на бензин АИ-92

Башкортостанстат опубликовал данные выборочного еженедельного мониторинга, из которого выяснилось, что стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправках в столице Башкирии повысилась и достигла в среднем 37,52 рубля за литр.

При этом цены остальных марок бензина и дизтоплива за неделю так и не изменилась.

Можно также сравнить данные Башкортостанстата о ценах на топливо в Уфе с уровнем цен на конец января 2017 года. Выясняется, что за минувший год дизтопливо на АЗС в Уфе стало стоить выше на 6 процентов, бензин АИ-92 – на ,6,4 процента, АИ-95 – на 5,1 процента.