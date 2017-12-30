Стоимость топлива на заправках «Башнефти» снова увеличилась

Стоимость дизельного топлива осталась прежней.

В ночь с 29 на 30 декабря стоимость топлива на заправках «Башнефти» выросла на 30 копеек, сообщают «Вести-Башкортостан».

Таким образом, цены не бензин АИ-95 составляют 40,30 рублей за литр, АИ-92 «АТУМ» - 37,90 рублей, АИ-92 – 37,30 рублей. Стоимость дизтоплива не изменилась и всё так же составляет 40,40 рублей.