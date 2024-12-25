Из-за снега на два дня перекроют улицу в Уфе

Posted 25 декабря, 17:18
Published 25 декабря, 17:18
Modified 25 декабря, 19:11
Updated 25 декабря, 19:11
Речь идёт об улице Батырской в микрорайоне Зелёная Роща, а именно об участке от улицы Степана Кувыкина до Авроры. Для «комплексной очистки от снега» проезжая часть будет временно закрываться на протяжении двух дней — четверга и пятницы, 26–27 декабря.
Проехать по улице будет нельзя после утреннего часа-пик и до вечернего — с 09:00 до 18:00. В остальные часы там можно и проехать, и припарковаться. Если автомобили будут мешать уборке снега в Уфе — их отправят на штрафстоянку.