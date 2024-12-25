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Posted 25 декабря, 17:18

Published 25 декабря, 17:18

Modified 25 декабря, 19:11

Updated 25 декабря, 19:11

Из-за снега на два дня перекроют улицу в Уфе

Из-за снега на два дня перекроют улицу в Уфе

25 декабря 2024, 17:18
Фото: 1MI.
Властям столицы Башкирии нужно полностью закрыть дорогу, чтобы разгрести на ней сугробы — об этом уфимская мэрия отчиталась в среду, 25 декабря.

Речь идёт об улице Батырской в микрорайоне Зелёная Роща, а именно об участке от улицы Степана Кувыкина до Авроры. Для «комплексной очистки от снега» проезжая часть будет временно закрываться на протяжении двух дней — четверга и пятницы, 26–27 декабря.

Проехать по улице будет нельзя после утреннего часа-пик и до вечернего — с 09:00 до 18:00. В остальные часы там можно и проехать, и припарковаться. Если автомобили будут мешать уборке снега в Уфе — их отправят на штрафстоянку.

Снег на Новый год пойдёт в Уфе
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Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода ждёт жителей башкирской столицы в новогоднюю ночь.

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