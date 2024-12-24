Сегодня в Уфе: визит Медведева и новогодний штраф

Posted 24 декабря, 19:00
Published 24 декабря, 19:00
Modified 24 декабря, 19:00
Updated 24 декабря, 19:00
В Уфе в среду, 25 декабря, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, от 2 до 7 м/с. Температура воздуха ночью составит -15°C… -17°C, в центре города до -11°C, днём -6°C… -8°C.
Проблемы с ЖКХ в среду, 25 декабря, коснутся лишь нескольких домов в Кировском районе. Так, с 10:00 до 09:00 четверга, 26 декабря, будет отключено водоснабжение по Российской, 25, 33/1-4 и 66/б.
Всем, кому воду выключили во вторник, 24 декабря, водоснабжение восстановят утром.
Главный зимний волшебник со своим составом прибудет на вокзал башкирской столицы утром среды, 25 декабря, в 11:00.
Для всех желающих будет организована праздничная анимационная программа. Она начнется в 10:40, за 20 минут до прибытия поезда, и продлится до 14:00. В 16:00 Дед Мороз выйдет на платформу еще раз, чтобы попрощаться с гостями праздника.
В среду, 25 декабря, в Октябрьском районе башкирской столицы пройдёт открытие очередного ледового городка, а именно — в парке «Кашкадан». Праздничная программа (6+) стартует в 14:00.
Мэр города Ратмир Мавлиев во вторник, 24 декабря, поручил организовать специальные площадки для запуска пиротехники.
Уфимцев предупреждают: запускать фейерверки во дворах жилых домов больше нельзя. В городе введён особый противопожарный режим, и за нарушение этого правила придется заплатить штраф. На данный момент в Уфе есть только одна официальная площадка для запуска салютов, и находится она в Демском районе.
Отметим, что в нарушение особого противопожарного режима входит и разведение мангалов. Жарить шашлык по-прежнему можно будет на частных территориях, но со множеством ограничений — в частности, мангал должен быть в нескольких метрах от всей построек.
Приезд политика в город был настолько неожиданным, что для некоторых остался и незамеченным. Впрочем, не для водителей в центре Уфы — им день запомнился как минимум многокилометровыми пробками, возникшими из-за перекрытия множества улиц.
Зачем Дмитрий Медведев приезжал в башкирскую столицу — читайте в материале Mkset.