Сегодня в Уфе: визит Медведева и новогодний штраф

Уфимцев предупреждают: запускать фейерверки во дворах жилых домов больше нельзя. В городе введён особый противопожарный режим, и за нарушение этого правила придется заплатить штраф. На данный момент в Уфе есть только одна официальная площадка для запуска салютов, и находится она в Демском районе.