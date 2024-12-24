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Posted 24 декабря, 19:00

Published 24 декабря, 19:00

Modified 24 декабря, 19:00

Updated 24 декабря, 19:00

Этно-деревня на пересечении улиц Чернышевского и Мустая Карима

Сегодня в Уфе: визит Медведева и новогодний штраф

24 декабря 2024, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram. Этно-деревня на пересечении улиц Чернышевского и Мустая Карима
Все самые важные новости Уфы в дайджесте Mkset к среде, 25 декабря.

Погода в Уфе

В Уфе в среду, 25 декабря, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, от 2 до 7 м/с. Температура воздуха ночью составит -15°C… -17°C, в центре города до -11°C, днём -6°C… -8°C.

Отключения воды в Уфе

Проблемы с ЖКХ в среду, 25 декабря, коснутся лишь нескольких домов в Кировском районе. Так, с 10:00 до 09:00 четверга, 26 декабря, будет отключено водоснабжение по Российской, 25, 33/1-4 и 66/б.

Всем, кому воду выключили во вторник, 24 декабря, водоснабжение восстановят утром.

Перекрытия дорог в Уфе

  • На улице Пархоменко закрыты 2/3 чётной полосы проезжей части до 28 декабря;
  • Крайне правая полоса улицы Гвардейской в районе дома №38 также закрыта до 28 декабря;
  • Улицу Крупской перекроют 25 декабря с 00:00 до 18:00 на участке от Кирова до Чернышевского в связи с проведением Республиканской новогодней ёлки;
  • Парковку привокзальной площади закроют 25 декабря с 10:30 до 17:00.

Поезд Деда Мороза (6+) в Уфе

Главный зимний волшебник со своим составом прибудет на вокзал башкирской столицы утром среды, 25 декабря, в 11:00.

Для всех желающих будет организована праздничная анимационная программа. Она начнется в 10:40, за 20 минут до прибытия поезда, и продлится до 14:00. В 16:00 Дед Мороз выйдет на платформу еще раз, чтобы попрощаться с гостями праздника.

Новогодние мероприятия в Уфе

В среду, 25 декабря, в Октябрьском районе башкирской столицы пройдёт открытие очередного ледового городка, а именно — в парке «Кашкадан». Праздничная программа (6+) стартует в 14:00.

Штрафы за салюты

Мэр города Ратмир Мавлиев во вторник, 24 декабря, поручил организовать специальные площадки для запуска пиротехники.

Уфимцев предупреждают: запускать фейерверки во дворах жилых домов больше нельзя. В городе введён особый противопожарный режим, и за нарушение этого правила придется заплатить штраф. На данный момент в Уфе есть только одна официальная площадка для запуска салютов, и находится она в Демском районе.

Отметим, что в нарушение особого противопожарного режима входит и разведение мангалов. Жарить шашлык по-прежнему можно будет на частных территориях, но со множеством ограничений — в частности, мангал должен быть в нескольких метрах от всей построек.

Дмитрий Медведев в Уфе: зачем приезжал политик и что ему показали
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Визит Медведева

Приезд политика в город был настолько неожиданным, что для некоторых остался и незамеченным. Впрочем, не для водителей в центре Уфы — им день запомнился как минимум многокилометровыми пробками, возникшими из-за перекрытия множества улиц.

Зачем Дмитрий Медведев приезжал в башкирскую столицу — читайте в материале Mkset.

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