Сегодня в Уфе: хабировская рокировка, «беспилотник» и повышение цен на водку

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитался об открытии путепровода с подсветкой в Кузнецовском затоне. Мост теперь оформлен в синем цвете, а на его поверхности можно увидеть световые элементы, которые напоминают звуки, расположенные на грифе гитары. Это не случайность: развязка находится рядом с мостом Каменная переправа, который сами уфимцы часто называют «гитарой».