Сегодня в Уфе: хабировская рокировка, «беспилотник» и повышение цен на водку

Posted 25 декабря, 19:00
Published 25 декабря, 19:00
Modified 25 декабря, 19:00
Updated 25 декабря, 19:00
В Уфе в четверг, 26 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики пророчат небольшой снег и южный ветер с переходом на западный, скорость потоков составит от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью -12°C… -14°C, в центре города до -8°C, днём -7°C… -9°C.
Судя по данным большинства агрегаторов, новогодняя ночь в столице Башкирии будет умеренно холодной и снежной.
Яндекс.Погода: во вторник, 31 декабря, пасмурно, -6°C… -5°C. В среду, 1 января, снегопад, -3°C… -4°C.
Погода Mail: во вторник, 31 декабря, снег, -3°C… -18°C. В среду, 1 января, по-прежнему снегопад, -1°C… -2°C.
Gismeteo: во вторник, 31 декабря, снег, -6°C… -13°C. В среду, 1 января, -1°C… -4°C, снегопад.
Днём ранее водоснабжение было перекрыто у жильцов нескольких домов по улице Российской, им его восстановят в 09:00 по местному времени.
В четверг, 26 декабря, из-за коммунальной аварии без воды также останутся некоторые дома в историческом центре города:
Действовать ограничения будут с 11:00. Точные сроки подачи воды в «Уфаводоканале» не называют, однако отмечено, что занять работы могут 15 часов. Таким образом, вернут водоснабжение людям, судя по всему, только ночью или ближе к утру.
В минувшую среду авария также произошла на трубопроводе в районе Телецентра. Там водоснабжения лишили множество домов по улицам Водопроводной, Разина, Набережной, Гафури, Пятигорской, Алтайской и малой Водопроводной.
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Обзор главных новостей за минувшую среду, 25 декабря.
Продолжается развитие эпопея с судом над теперь уже бывшим главой Жилстройнадзора Башкирии Артуром Давлетшиным. Советский районный суд Уфы принял решение о заключении под стражу Артура Давлетшина на два месяца. Напомним, экс-чиновника задержали на взятку в минувший вторник, 24 декабря. В тот же день глава региона Радий Хабиров уволил его с должности.
Замену Давлетшину руководитель региона нашёл быстро — новой главой ведомства стала Александра Авдеева, которая ранее находилась в кресле «зама» Давлетшина.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитался об открытии путепровода с подсветкой в Кузнецовском затоне. Мост теперь оформлен в синем цвете, а на его поверхности можно увидеть световые элементы, которые напоминают звуки, расположенные на грифе гитары. Это не случайность: развязка находится рядом с мостом Каменная переправа, который сами уфимцы часто называют «гитарой».
Приказ с новыми минимальными ценами на спиртные напитки опубликовал Минфин России в среду, 25 декабря.
Согласно приказу Минфина РФ, стоимость алкоголя в России увеличится с 1 января 2025 года. Так цена 0,5-литровой бутылки водки поднимется на ₽50 — с ₽299 до ₽349. Коньяк подорожает до ₽651, а бренди и алкоголь из дистиллятов можно будет купить не менее чем за ₽472 за пол-литра.
Шуму в Уфе на фоне недавнего налёта БПЛА на Казань наделал взрыв в спальном районе башкирской столицы.
Вечером среды, 25 декабря, жители дома по бульвару Давлеткильдеева услышали громкий хлопок и увидели яркую вспышку. Очевидцы сразу стали высказывать разные версии случившегося. Среди предположений — удар беспилотника, детонация СВУ и взрыв трансформатора.
Спасатели, впрочем, вскоре заверили, что никаких разрушений на месте не было, а инцидент мог произойти из-за мощной петарды.