Мэр Уфы пойдет в прокуратуру из-за снежной каши во дворах

На оперативке главный коммунальщик города Арсен Латыпов доложил об уборке снега в Уфе и о том, как эта работа будет организована в новогодние праздники. До этого Ратмир Мавлиев сообщил, что за два выходных дня в столице Башкирии выпало больше 20 сантиметров снега.