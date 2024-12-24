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Posted 24 декабря, 08:44

Published 24 декабря, 08:44

Modified 24 декабря, 09:01

Updated 24 декабря, 09:01

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев озаботился уборкой снега в городе.

Мэр Уфы пойдет в прокуратуру из-за снежной каши во дворах

24 декабря 2024, 08:44
Фото: Группа ВК «Город Уфа». Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев озаботился уборкой снега в городе.

Уфимскими сугробами будет заниматься прокуратура

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев готов подписать документы сразу после оперативного совещания в мэрии, заявил он во вторник, 24 декабря.
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На оперативке главный коммунальщик города Арсен Латыпов доложил об уборке снега в Уфе и о том, как эта работа будет организована в новогодние праздники. До этого Ратмир Мавлиев сообщил, что за два выходных дня в столице Башкирии выпало больше 20 сантиметров снега.

— Ежедневно на улице города по очистке улиц и дорожных сетей задействовано порядка 250 дорожных рабочих и 200 единиц коммунальной техники, — отчитался глава управления коммунального хозяйства и благоустройства.

По словам Арсена Латыпова, в дневную смену с 16 по 22 декабря в среднем работало 207 единиц техники, или 54% от общего количества, а ночью — 185 единиц, или 46%. Также городские коммунальщики дополнительно арендуют около 50 единиц техники, когда идет обильный снегопад.

Всего с начала осенне-зимнего периода вывезено 123 350 кубических метров снежной массы, — привел цифры чиновник. — В том числе 37 700 кубических метров вывезли на снегоплавильные пункты. За неделю вывезено 62 960 кубических метров. Всего с начала сезона использовано 10 160 тонн реагентов.

В интерактивной карте на 23 декабря в мэрию поступило 2602 заявки на уборку снега, из них выполнено 752 заявки (42%), сказал Арсен Латыпов. Но 842 заявки отклонены, 712 заявок находятся в работе, 296 заявок не обработаны администрациями районов.

— В рамках обеспечения чистоты и порядка на улице города в новогодние праздники для организованного вывоза снега с улиц города при выпадении обильных осадков запланировано привлекать более 30 единиц техники в сутки, — доложил он. Разумеется, будет организовано ежедневное дежурство инженерно-технических работников, диспетчерских служб и дополнительной коммунальной техники.
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Ратмир Мавлиев акцентировал внимание коммунальщиков на снежные заторы во дворах. Ему за день пришло 220 обращений в ответ на призыв сообщать о непорядке. Он заговорил об эффективности использования уборочной техники и неожиданно дал поручение подумать об укрупнении, а скорее — о слиянии двух муниципальных служб, «СУРСИС» и «Горзеленхоз».

— Везде предприятия постепенно укрупняются, — высказался мэр. — Это естественный процесс, который мы должны реализовывать. Оптимизируя персонал управленческий, улучшая качество управления, мы должны увеличить заработную оплату нашим механизаторам.

Позже он выслушал еще один доклад, на этот раз о том, как чиновники объехали дворы, чтобы оценить качество уборки снега. Об этом рассказал начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

— На сегодняшний день мы проехали больше 250 дворов, в том числе 54 по УЖХ районов и 215 — по частным управляющим организациям и ТСЖ, — сообщил он. — В половине из всех этих дворов были выявлены нарушения. Управление этими домами, которые мы проехали, осуществляется силой 50 управляющих организаций, в отношении которых были выданы 70 предписаний. 41 из этих предписаний исполнено, 30 находятся на исполнении.

Если не исполнят, то будут привлекаться к административной ответственности по ст. 19.05 КоАПП (невыполнение в срок предписания, влечет штраф от одной до двадцати тысяч рублей), добавил Антон Тристан.

Фотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снегаФотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снега
Фотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снегаФотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снега
Фотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снегаФотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снега
Фотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снегаФотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снега
Фотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снегаФотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снега
Фотографии, присланные уфимцами, в ответ на призыв мэра сообщать адреса с некачественной уборкой снега. Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы напомнил о своем поручении — подготовить обращения в прокуратуру по этим адресам.

-Готовы обращения? Хорошо, вы все тогда заносите после совещания и направляем, — распорядился Ратмир Мавлиев.

В конце обсуждения выступил первый заместитель мэра Сергей Кожевников, который сообщил, что муниципальным контролем по уборке снега будут заниматься 117 сотрудников.

— Вот отлично, — отреагировал мэр. — Вот эти 117 человек, когда прошли снегопады, должны тепло одеться и выйти на улицы города.
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