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Ноябрь
Всей Башкирии придется пройти это испытание
8 ноября, 14:51
Уфа попала в топ нищего отдыха
8 ноября, 13:18
Хабиров призвал отказаться от корпоративов в Башкирии
5 ноября, 18:46
Октябрь
Видео. В Уфе выпал первый снег
31 октября, 06:34
Цены на красную икру перешагнули психологический порог
22 октября, 06:12
Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?
14 октября, 05:26
Новогодние деревья высадили в Уфе
13 октября, 04:39
Праздновать Новый год суррогатами предлагают россиянам
10 октября, 08:18
Сентябрь
Осенняя диета: меню для похудения
29 сентября, 01:29
Когда каникулы у школьников в Башкирии
3 сентября, 14:57
Август
Видео. В Башкирии отрепетировали Новый год — есть пострадавшие
23 августа, 12:28
Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник
12 августа, 08:34
Январь
В мэрии Уфы рассказали, что можно сделать с отжившими свое живыми ёлками
Список адресов контейнеров для сдачи ёлок публикует администрация Уфы.
20 января, 13:27
В Уфе закрывается резиденция Деда Мороза
Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
10 января, 08:22
Жителям Уфы предлагают обменять елки на мандарины
10 января, 07:52
Итоги недели. Земля для застройщика «Дома смерти», провалившийся лифт и снежный коллапс в Уфе
7 января, 17:56
Встречайте Рождество правильно: обычаи и приметы наших предков
3 января, 07:58
Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2023 года
Данные статистики публикует Росстат.
3 января, 04:52
Таинственные Святки: рассказываем как узнать имя своего суженного
2 января, 07:21
Декабрь 2023
Секреты Новогодних традиций: рассказываем как привлечь удачу в Новый Год
31 декабря 2023, 07:26

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