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Posted 25 декабря, 14:00

Published 25 декабря, 14:00

Modified 25 декабря, 19:23

Updated 25 декабря, 19:23

Снег на Новый год пойдёт в Уфе

Снег на Новый год пойдёт в Уфе

25 декабря 2024, 14:00
Фото: 1MI.
Жителей башкирской столицы в главный праздник зимы ждёт снегопад — такие данные публикуют сервисы прогнозов погоды в среду, 25 декабря.

Яндекс.Погода: во вторник, 31 декабря, пасмурно, -6°C… -5°C. В среду, 1 января, снегопад, -3°C… -4°C.

Погода Mail: во вторник, 31 декабря, снег, -3°C… -18°C. В среду, 1 января, по-прежнему снегопад, -1°C… -2°C.

Gismeteo: во вторник, 31 декабря, снег, -6°C… -13°C. В среду, 1 января, -1°C… -4°C, снегопад.

«Когда прекратится издевательство над людьми?!»: уфимцы заваливают мэра жалобами
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Ранее Mkset сообщал о массовых жалобах жителей башкирской столицы властям на качество уборки снега в городе коммунальными службами. Уфимцы жалуются на то, что из-за сугробов и наледи в городе и не пройти, и не проехать.

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