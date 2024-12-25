Снег на Новый год пойдёт в Уфе

Posted 25 декабря, 14:00
Published 25 декабря, 14:00
Modified 25 декабря, 19:23
Updated 25 декабря, 19:23
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Ранее Mkset сообщал о массовых жалобах жителей башкирской столицы властям на качество уборки снега в городе коммунальными службами. Уфимцы жалуются на то, что из-за сугробов и наледи в городе и не пройти, и не проехать.