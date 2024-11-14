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Posted 14 ноября, 03:00

Published 14 ноября, 03:00

Modified 14 ноября, 03:00

Updated 14 ноября, 03:00

Цены на квартиры в Уфе начали падать

Цены на квартиры в Уфе начали падать

14 ноября 2024, 03:00
Фото: 1MI.
Срок активности объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Уфы в 2024 году увеличился на 31% — до 73 дней по сравнению с 56 днями в 2023 году, сообщает сервис Яндекс Недвижимость в четверг, 14 ноября.

Недвижимость в Уфе продолжает быть в центре внимания, и в 2024 году на вторичном рынке наблюдается интересная тенденция: срок, на который квартиры остаются на продаже, значительно увеличился. В октябре 2024 года квартиры находились в продаже в среднем 73 дня — на 31% дольше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял 56 дней.

Еще одна важная новость — скидки на квартиры. В Уфе доля предложений со скидками возросла с 53,8% в октябре 2023 года до 56,4% в октябре 2024 года. В среднем скидка составляет 3,8%.

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Если сравнить с другими регионами, то в Челябинске уровень скидок вырос на 17,4%, в Перми и Омске — на 11,3%. В Уфе рост составил лишь 2,6%, но это тоже заметно. Собственники в Уфе медленно и неохотно, но всё-таки начинают осознавать необходимость адаптироваться к текущей ситуации на рынке.

Интересно, что в столицах — Москве и Санкт-Петербурге — квартиры продаются быстрее, но и цены там значительно выше. В Москве, например, квартиры остаются в продаже в среднем лишь 61 день. Это делает рынок более сложным для покупателей, тогда как в Уфе покупатели могут позволить себе больше времени для выбора — 73 дня в среднем.

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