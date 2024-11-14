Цены на квартиры в Уфе начали падать

Интересно, что в столицах — Москве и Санкт-Петербурге — квартиры продаются быстрее, но и цены там значительно выше. В Москве, например, квартиры остаются в продаже в среднем лишь 61 день. Это делает рынок более сложным для покупателей, тогда как в Уфе покупатели могут позволить себе больше времени для выбора — 73 дня в среднем.