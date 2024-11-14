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Posted 14 ноября, 05:24

Published 14 ноября, 05:24

Modified 14 ноября, 07:52

Updated 14 ноября, 07:52

На транспорт Уфы потратят ₽4,4 млрд

На транспорт Уфы потратят ₽4,4 млрд

14 ноября 2024, 05:24
Фото: 1MI.
В городе стартует программа по улучшению транспортного обслуживания, сообщается в четверг, 14 ноября, в соответствующем постановлении мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Согласно новому постановлению, с 1 января 2025 года в Уфе начнет действовать муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения». В рамках программы запланированы значительные изменения, которые затронут как общественный наземный, так и внутренний водный транспорт.

Что же конкретно ожидает жителей Уфы?

Программа включает в себя множество целевых индикаторов. Например, планируется увеличить количество единиц городского наземного электрического транспорта. Также акцент будет сделан на установку новых остановочных павильонов. Кроме того, в рамках программы будут проводиться научные исследования для разработки актуальных маршрутов по городу. Ожидается также, что на улицах Уфы появятся новые троллейбусы, оборудованные для маломобильных граждан.

Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджета города, а также внебюджетных источников. Из общего объема в 4,4 миллиарда рублей более 4,2 миллиарда поступит из городского бюджета. Эти средства будут направлены на реализацию всех запланированных мероприятий до 2030 года.

Уфимцев просят жаловаться на автобусы
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на остановках появились плакаты, с помощью которых можно задавать вопросы, предлагать свои идеи и, конечно же, жаловаться.

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