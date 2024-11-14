На транспорт Уфы потратят ₽4,4 млрд

Программа включает в себя множество целевых индикаторов. Например, планируется увеличить количество единиц городского наземного электрического транспорта. Также акцент будет сделан на установку новых остановочных павильонов. Кроме того, в рамках программы будут проводиться научные исследования для разработки актуальных маршрутов по городу. Ожидается также, что на улицах Уфы появятся новые троллейбусы, оборудованные для маломобильных граждан.