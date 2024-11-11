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Правоохранительные органы

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Ноябрь
В Уфе арестовали адвоката-решалу
11 ноября, 09:55
В Уфе эвакуатор устроил опасный дрифт
9 ноября, 14:16
Дорожники скрутили грабителя в Уфе
6 ноября, 07:20
Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн
2 ноября, 08:05
Октябрь
Видео. Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате
25 октября, 05:34
«Фулл хаус»: оперативники ФСБ ворвались в казино
23 октября, 07:05
Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента
21 октября, 07:44
Видео. Жертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школе
21 октября, 05:50
В Башкирии накрыли завод вейперов
16 октября, 09:12
Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии
10 октября, 06:58
В Уфе разорили сквер
8 октября, 05:12
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу
3 октября, 09:46
Сентябрь
Срочно. Вице-премьера Башкирии задержали силовики
30 сентября, 07:48
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
Срочно. Уфимский самолет пригрозили взорвать
27 сентября, 08:20
Жесткая авария в Башкирии — что известно о жертвах
27 сентября, 07:39
СРОЧНО. В Уфе эвакуируют школы
25 сентября, 09:46
Полицейские «поставили на бабки» жителя Башкирии
21 сентября, 05:31
Бизнес испортил Башкирию на ₽68 млрд
16 сентября, 10:11

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