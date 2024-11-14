Финансирование

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Ноябрь
На транспорт Уфы потратят ₽4,4 млрд
14 ноября, 05:24
Октябрь
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
Путин в Уфе рассказал про бедное детство
18 октября, 05:09
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Ипотека без процентов — это реально
10 октября, 18:11
Сентябрь
Москва отмерила Башкирии ₽18,5 млн
19 сентября, 03:02
Земфира требует снять клеймо иноагента
17 сентября, 08:39
Белорецк. Дрон над Белорецком — что это было
12 сентября, 04:58
Туризм Башкирии озолотится на сиротках
11 сентября, 18:57
Как не платить коммуналку в Башкирии
11 сентября, 12:10
В Уфе появится зоопарк за ₽26 млн
10 сентября, 08:40
Башкирские депутаты отдают зарплаты на СВО
10 сентября, 07:54
Поликлиники Башкирии клонируют
5 сентября, 11:14
Детские лагеря Уфы — разруха и грязь
5 сентября, 07:23
В Башкирии нашли ₽975 млн на ремонт моста
2 сентября, 06:50
Август
Уфимцы скинулись на дорогу
23 августа, 16:39
Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн
19 августа, 11:56
Уфе придётся выживать самостоятельно
15 августа, 07:04
Июль
Гранты Хабирова раздали в Башкирии
30 июля, 11:47

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