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Posted 25 октября, 05:34

Published 25 октября, 05:34

Modified 25 октября, 08:19

Updated 25 октября, 08:19

Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате

Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате

25 октября 2024, 05:34
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
В Башкирии мальчики жгли обувь на мемориале, сообщают в пятницу, 25 октября, очевидцы в соцсетях.

Предположительно, в конце октября 2024 года, судя по видео очевидца, трое подростков расположилась у Вечного Огня, где они начали жечь подошвы своей обуви. Как заявляют свидетели, один из парней с гордостью заявил, что уже «тушил» Вечный огонь в Салавате. Когда началась съемка, ребята в спешке убежали с места инцидента. Один из молодых людей кричал в момент побега «я горю».

Видео: 1MI.

Напомним, ранее в Нефтекамске подростки помочились на часть выставочного комплекса памяти воинов-афганцев, а в Учалах уже другие несовершеннолетние бросили «коктейль Молотова» в Вечный огонь. Все эти акты вандализма вызвали внимание правоохранительных органов. Тогда, оперативники быстро вычислили нарушителей.

Как ранее сообщал Mkset, в отношении всех тех участников этих инцидентов были возбуждены дела по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

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