Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате

Предположительно, в конце октября 2024 года, судя по видео очевидца, трое подростков расположилась у Вечного Огня, где они начали жечь подошвы своей обуви. Как заявляют свидетели, один из парней с гордостью заявил, что уже «тушил» Вечный огонь в Салавате. Когда началась съемка, ребята в спешке убежали с места инцидента. Один из молодых людей кричал в момент побега «я горю».