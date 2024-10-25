Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате

Posted 25 октября, 05:34
Published 25 октября, 05:34
Modified 25 октября, 08:19
Updated 25 октября, 08:19
Предположительно, в конце октября 2024 года, судя по видео очевидца, трое подростков расположилась у Вечного Огня, где они начали жечь подошвы своей обуви. Как заявляют свидетели, один из парней с гордостью заявил, что уже «тушил» Вечный огонь в Салавате. Когда началась съемка, ребята в спешке убежали с места инцидента. Один из молодых людей кричал в момент побега «я горю».
Напомним, ранее в Нефтекамске подростки помочились на часть выставочного комплекса памяти воинов-афганцев, а в Учалах уже другие несовершеннолетние бросили «коктейль Молотова» в Вечный огонь. Все эти акты вандализма вызвали внимание правоохранительных органов. Тогда, оперативники быстро вычислили нарушителей.
Как ранее сообщал Mkset, в отношении всех тех участников этих инцидентов были возбуждены дела по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».