Экспертиза

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Октябрь
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Главный символ Уфы перекрасят
16 октября, 05:43
Видео. Уфимец влетел в бетон и погиб
15 октября, 06:34
Сентябрь
Видео. Кормила, развлекала, любила: чем кончился роман уфимки и фитнес-тренера
26 сентября, 08:28
Опасный дом нашли в Башкирии
25 сентября, 17:00
Срочно. Фасад дома обрушился в Башкирии
21 сентября, 05:00
Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию
8 сентября, 09:44
Уфимец наказал магазин за телефон-«кирпич»
2 сентября, 09:30
Август
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Башкирии
Вечером, 6 августа, на федеральной автодороге «Урал» произошла авария с пешеходом, сообщает Госавтоинспекция РБ.
7 августа, 08:03
Видео. Внук убил и заморозил слепую бабушку в Башкирии
В Зианчуринском районе мужчина предстанет перед судом за убийство своей 86-летней бабушки, сообщает прокуратура РБ.
6 августа, 06:17
Медовый скандал не обошел Башкирию
1 августа, 17:22
Июль
Муть течет из кранов в Башкирии
3 июля, 13:39

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