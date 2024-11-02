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Светлана Мирсаева

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Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков
2 ноября, 04:15
Октябрь
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах рассказали в Роспотребнадзоре
30 октября, 05:06
Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»
28 октября, 11:52
Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
25 октября, 07:33
Какая зима будет в Башкирии
24 октября, 08:19
Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»
23 октября, 08:53
Боец с позывным «Мудрый» из Башкирии встретился с дочкой в Курской области
22 октября, 04:28
Дубайский шоколад совсем не из Дубая, или как приготовить дома модное лакомство
21 октября, 09:34
Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
20 октября, 03:09
Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%
17 октября, 10:15
Готовность №1: как Уфа встречает Путина
15 октября, 19:00
Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии
15 октября, 04:33
Даже новичок может собрать ведра грибов осенью в Башкирии
14 октября, 08:15
Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?
14 октября, 05:26
Болеет каждый второй: грипп стал косить жителей Башкирии
14 октября, 05:19
Слишком стары для этой должности: как в Башкирии расцветает дискриминация по возрасту
14 октября, 04:22
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10 октября, 18:11
Ленивые сотрудники и ноль мотивации: удаленка в Башкирии не по нраву работодателям
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8 октября, 04:38

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