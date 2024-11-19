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Скульптура

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2024
Милый памятник появился в Башкирии
19 ноября, 09:33
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Дырявая скульптура появилась в Уфе
8 октября, 15:31
Вождь в пальмах: ретрофото удивило уфимцев
26 сентября, 05:17
Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию
8 сентября, 09:44
Крылатая скульптура появилась в Уфе
29 августа, 06:37
На озере Кашкадан в Уфе заметили русалку
7 июля, 06:48
Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в Уфе
17 июня, 10:24
2023
Дед Мороз, драконы и олени: как украсят Уфу к новому году
14 ноября 2023, 09:46
Уфимцам предлагают купить инопланетянина за полмиллиона рублей
Объявление о продаже было опубликовано на интернет-площадке Avito.
11 ноября 2023, 07:07
Инзерские зубчатки в миниатюре: мэр Уфы о новой скульптуре
Мэр столицы Башкирии, Ратмир Мавлиев, поделился в социальных сетях новостью о новой скульптуре, установленной перед обновленным зданием Театра кукол в Уфе
31 октября 2023, 06:46
В Уфе продается двухметровая статуя «Чужой» за полмиллиона рублей
Объявление о продаже было опубликовано накануне.
20 октября 2023, 03:38

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