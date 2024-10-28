Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги

Они требуют от администрации Орджоникидзевского района принять меры против несанкционированной торговли: «Вы хоть раз этих людей штрафовали? Почему мы должны каждый раз это терпеть?». На, что другие пользователи соцсетей отметили, что им абсолютно не мешают уличные продавцы.