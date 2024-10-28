Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги

Posted 28 октября, 07:57
Published 28 октября, 07:57
Modified 28 октября, 08:22
Updated 28 октября, 08:22
В социальных сетях жителям Уфы не терпится поделиться своими тревогами и недовольством. Одной из самых обсуждаемых тем стало состояние дорог. Например, одна жительница города разместила видео с пробкой на выезде из Затона. По её мнению, основная причина затора — неправильно отрегулированный светофор.
— Я стою в пробке на выезде из Затона. Светофор сразу сменяется с зеленого на красный. Образовалась пробка. Надо как-то контролировать такой момент, — делится она в комментариях.
Однако не все согласны с этой версией. Другие жители указали на наличие аварии на онлайн-карте города, которая могла стать причиной затора. Но большинству пользователей такая версия затора не понравилась.
Помимо дорожных вопросов, горожане также обращают внимание на состояние тротуаров и общественного порядка.
— Доброе утро! Застройщик ЖК засыпал тротуар песком. Невозможно пройти с коляской, — возмущается другая уфимка.
Еще одна актуальная тема для обсуждения — торговля на остановках общественного транспорта.
— На остановке «Театр кукол» опять торгуют, — сообщают обеспокоенные граждане.
Они требуют от администрации Орджоникидзевского района принять меры против несанкционированной торговли: «Вы хоть раз этих людей штрафовали? Почему мы должны каждый раз это терпеть?». На, что другие пользователи соцсетей отметили, что им абсолютно не мешают уличные продавцы.