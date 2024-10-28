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Posted 28 октября, 07:57

Published 28 октября, 07:57

Modified 28 октября, 08:22

Updated 28 октября, 08:22

Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги

Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги

28 октября 2024, 07:57
Фото: 1MI
Утренний пост мэра Уфы Ратмира Мавлиева, в понедельник, 28 октября, превратился в платформу для жалоб и просьб о решении наболевших проблем.

В социальных сетях жителям Уфы не терпится поделиться своими тревогами и недовольством. Одной из самых обсуждаемых тем стало состояние дорог. Например, одна жительница города разместила видео с пробкой на выезде из Затона. По её мнению, основная причина затора — неправильно отрегулированный светофор.

— Я стою в пробке на выезде из Затона. Светофор сразу сменяется с зеленого на красный. Образовалась пробка. Надо как-то контролировать такой момент, — делится она в комментариях.
Видео: 1MI. Видео: t.me/ratmirmavliev

Однако не все согласны с этой версией. Другие жители указали на наличие аварии на онлайн-карте города, которая могла стать причиной затора. Но большинству пользователей такая версия затора не понравилась.

Помимо дорожных вопросов, горожане также обращают внимание на состояние тротуаров и общественного порядка.

— Доброе утро! Застройщик ЖК засыпал тротуар песком. Невозможно пройти с коляской, — возмущается другая уфимка.
Фото: t.me/ratmirmavliev

Еще одна актуальная тема для обсуждения — торговля на остановках общественного транспорта.

— На остановке «Театр кукол» опять торгуют, — сообщают обеспокоенные граждане.
Фото: t.me/ratmirmavliev

Они требуют от администрации Орджоникидзевского района принять меры против несанкционированной торговли: «Вы хоть раз этих людей штрафовали? Почему мы должны каждый раз это терпеть?». На, что другие пользователи соцсетей отметили, что им абсолютно не мешают уличные продавцы.

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Как ранее сообщал Mkset, Ратмир Мавлиев рассказал о планах по благоустройству проспекта Октября.

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