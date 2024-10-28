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Общественный порядок

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Октябрь 2024
Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги
28 октября 2024, 07:57
Сентябрь 2024
СРОЧНО. Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию
Мэр Уфы вышел в прямой эфир телеканала «Россия 24» утром в среду, 25 сентября, и рассказал о важных планах.
25 сентября 2024, 06:46
Июль 2024
В Уфе возрождают народные патрули
В городе они вновь помогают контролировать общественный порядок по вечерам, сообщает администрация Кировского района Уфы.
25 июля 2024, 04:52

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