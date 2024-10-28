Долги за ЖКХ будут выбивать коллекторы в Башкирии

Как это будет работать? Организация, осуществляющая взыскание долгов, будет заниматься не только отправкой уведомлений, но и подготовкой исков в суд. Как сообщают специалисты, это значит, что неплательщики могут столкнуться с серьезными последствиями — от штрафов до судебных разбирательств.