Долги за ЖКХ будут выбивать коллекторы в Башкирии

Posted 28 октября, 05:32
Published 28 октября, 05:32
Modified 28 октября, 08:07
Updated 28 октября, 08:07
Согласно свежей информации, НКО «Фонд регионального оператора капитального ремонта общего имущества» объявил о проведении закупки услуг по судебно-претензионной работе. Это означает, что теперь взысканием долгов за взносы на капитальный ремонт займутся профессиональные коллекторы. Максимальная сумма контракта составляет 21 миллион рублей, а срок его исполнения — до 1 марта 2025 года.
— Долги за капитальный ремонт накапливаются, и, как показывает практика, многие собственники не спешат расплачиваться. В результате, состояние многоквартирных домов ухудшается, а необходимые работы по ремонту откладываются. Теперь же, с приходом коллекторов, ситуация может измениться, — считают эксперты.
Как это будет работать? Организация, осуществляющая взыскание долгов, будет заниматься не только отправкой уведомлений, но и подготовкой исков в суд. Как сообщают специалисты, это значит, что неплательщики могут столкнуться с серьезными последствиями — от штрафов до судебных разбирательств.
Как ранее сообщал Mkset, в почтовых ящиках уфимцев активно появляются подделанные квитанции, которые ловко имитируют настоящие документы от управляющих компаний.