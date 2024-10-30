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Светофоры

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Октябрь
Уфимцев просят оценить светофоры
30 октября, 16:05
Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги
28 октября, 07:57
Уфимцам не разрешили ходить вдоль новой дороги
11 октября, 04:23
Июль
Светофоры в Уфе стали «Ру»
Новый сигнал поверг в недоумение водителей и пешеходов — «русифицирование» объяснили в Минтрансе РБ.
25 июля, 11:29
Пробками в Уфе будут управлять онлайн
11 июля, 08:52
Май
Видео. В Уфе устанавливают «говорящие» светофоры за ₽7 млн
В столице Башкирии устанавливают речевые информаторы на пешеходных светофорах. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.
25 мая, 08:41

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