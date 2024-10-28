mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 06:07

Published 28 октября, 06:07

Modified 28 октября, 07:56

Updated 28 октября, 07:56

«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит

28 октября 2024, 06:07
Фото: 1MI
Во вторник, 29 октября, на льду в Уфе развернется захватывающая битва между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Матч пройдет на «Уфа-Арена» в 19:00 по уфимскому времени. Цены на билеты варьируются от 300 до 1450 рублей, на момент написания материала многих билетов от 600 рублей уже не было в наличии. Также игра будет транслироваться на каналах БСТ (3+), KHL (3+) и KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

История противостояний

Команды уже провели 36 матчей друг с другом. У «Салавата Юлаева» на счету 19 побед, в то время как «Адмирал» может похвастаться 16 выигрышами.

Прогнозы аналитиков

На данный момент «Салават Юлаев» находится в отличной форме, начав домашнюю серию с двух побед. Аналитики уверены, что уфимцы имеют явное преимущество. Вот несколько факторов, приводящие эксперты:

• Средняя результативность: команда Виктора Козлова подняла среднюю результативность на домашнем льду до трех шайб за игру.

• Статистика: «Салават» демонстрирует отличные результаты в текущем сезоне — 6 побед в 7 матчах на своем льду.

Прогнозы также говорят о том, что матч может быть результативным: тотал больше 4.5 шайб с коэффициентом 1.46. Что касается ставок, то шансы выглядят так: победа «Салавата» — 1.63, ничья — 4.50, победа «Адмирала» — 4.60.

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, крайне волнительный вышел матч уфимцев с нижегородской командой 24 октября.

Читайте также:
Долги за ЖКХ будут выбивать коллекторы в БашкирииПогиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВОВолки уничтожили отару в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Хоккей#Статистика#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Прогнозы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Уфа-Арена#Трансляция#Белебей#Мелеуз#Салават Юлаев#Матч#Аналитики#Билеты#Ставки#Адмирал#Каналы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика