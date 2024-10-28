«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит

Матч пройдет на «Уфа-Арена» в 19:00 по уфимскому времени. Цены на билеты варьируются от 300 до 1450 рублей, на момент написания материала многих билетов от 600 рублей уже не было в наличии. Также игра будет транслироваться на каналах БСТ (3+), KHL (3+) и KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).