«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит

Posted 28 октября, 06:07
Published 28 октября, 06:07
Modified 28 октября, 07:56
Updated 28 октября, 07:56
Матч пройдет на «Уфа-Арена» в 19:00 по уфимскому времени. Цены на билеты варьируются от 300 до 1450 рублей, на момент написания материала многих билетов от 600 рублей уже не было в наличии. Также игра будет транслироваться на каналах БСТ (3+), KHL (3+) и KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Команды уже провели 36 матчей друг с другом. У «Салавата Юлаева» на счету 19 побед, в то время как «Адмирал» может похвастаться 16 выигрышами.
На данный момент «Салават Юлаев» находится в отличной форме, начав домашнюю серию с двух побед. Аналитики уверены, что уфимцы имеют явное преимущество. Вот несколько факторов, приводящие эксперты:
• Средняя результативность: команда Виктора Козлова подняла среднюю результативность на домашнем льду до трех шайб за игру.
• Статистика: «Салават» демонстрирует отличные результаты в текущем сезоне — 6 побед в 7 матчах на своем льду.
Прогнозы также говорят о том, что матч может быть результативным: тотал больше 4.5 шайб с коэффициентом 1.46. Что касается ставок, то шансы выглядят так: победа «Салавата» — 1.63, ничья — 4.50, победа «Адмирала» — 4.60.
Как ранее сообщал Mkset, крайне волнительный вышел матч уфимцев с нижегородской командой 24 октября.