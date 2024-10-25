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Posted 25 октября, 13:42

Published 25 октября, 13:42

Modified 25 октября, 19:07

Updated 25 октября, 19:07

Мэр Уфы победит хаос плиткой

Мэр Уфы победит хаос плиткой

25 октября 2024, 13:42
Фото: tg/Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев рассказал о планах по благоустройству проспекта Октября в пятницу, 25 октября, в своих соцсетях.

Как известно, проспект Октября является одной из самых оживленных улиц города, по которой ежедневно проходят тысячи пешеходов и проезжают автомобили. Но, как отметил Мавлиев, в некоторых местах пешеходные зоны организованы так, что люди вынуждены лавировать между машинами и парковками.

Планируется, что на проспекте появится единая сеть велодорожек и тротуарная плитка, которая заменит хаотично разбросанные участки.

— Мы начали эту работу, — пишет Ратмир Мавлиев.
Фото: Ратмир Мавлиев

В 2024 году на первом этапе был благоустроен участок от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. Мэр добавляет, что в рамках проекта также предусмотрено озеленение: «Где возможно, высаживаем липы, возвращая их на историческую локацию». Кроме того, будут установлены малые архитектурные формы.

Мэр Уфы пристыдил автомобилистов
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Как ранее сообщал Mkset, в октябре мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитал водителей за неправильную парковку в городе, призвав их уважать права пешеходов.

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