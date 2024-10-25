Мэр Уфы победит хаос плиткой

Posted 25 октября, 13:42
Published 25 октября, 13:42
Modified 25 октября, 19:07
Updated 25 октября, 19:07
Как известно, проспект Октября является одной из самых оживленных улиц города, по которой ежедневно проходят тысячи пешеходов и проезжают автомобили. Но, как отметил Мавлиев, в некоторых местах пешеходные зоны организованы так, что люди вынуждены лавировать между машинами и парковками.
Планируется, что на проспекте появится единая сеть велодорожек и тротуарная плитка, которая заменит хаотично разбросанные участки.
— Мы начали эту работу, — пишет Ратмир Мавлиев.
В 2024 году на первом этапе был благоустроен участок от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. Мэр добавляет, что в рамках проекта также предусмотрено озеленение: «Где возможно, высаживаем липы, возвращая их на историческую локацию». Кроме того, будут установлены малые архитектурные формы.
Как ранее сообщал Mkset, в октябре мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитал водителей за неправильную парковку в городе, призвав их уважать права пешеходов.