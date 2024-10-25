Мэр Уфы победит хаос плиткой

Как известно, проспект Октября является одной из самых оживленных улиц города, по которой ежедневно проходят тысячи пешеходов и проезжают автомобили. Но, как отметил Мавлиев, в некоторых местах пешеходные зоны организованы так, что люди вынуждены лавировать между машинами и парковками.