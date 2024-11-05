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Ноябрь
Разбить дорогу приказали в Уфе
5 ноября, 06:51
Октябрь
Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»
31 октября, 13:48
В Уфе отключают отопление
31 октября, 08:34
Вода Башкирии заинтересовала Москву
30 октября, 13:48
Видео. Город крыс обнаружили в Уфе
28 октября, 16:25
Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги
28 октября, 07:57
В Уфе вместо самостроя будет сквер
24 октября, 15:48
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Уфимцы загадили новый сквер
23 октября, 16:48
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
Хабиров жестко раскритиковал чиновников в Башкирии
21 октября, 14:41
Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина
20 октября, 15:23
Жадный светофор нашли в Уфе
14 октября, 16:23
Путина просят вмешаться в борьбу за «Золотой Запас» Башкирии
14 октября, 06:01
Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета
13 октября, 19:00
Тысячи уфимцев остались без тепла
13 октября, 12:52
Нет — плохо, есть — еще хуже: уфимцы жалуются на отопление
6 октября, 16:40
Лето не торопится уходить из Башкирии
6 октября, 14:56
Уфимцы завалили чиновников жалобами на отопление
4 октября, 14:51
Котлетами с тараканами кормят в Башкирии
1 октября, 09:19

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