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Пробки

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Ноябрь
Автомобилистам Уфы, приготовиться — цены взлетели
5 ноября, 09:12
Октябрь
Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги
28 октября, 07:57
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
Уфа увязла в 8-балльных пробках
25 октября, 13:55
Уфимцы разучились ездить из-за дождя
24 октября, 14:11
Казань попала в «план победы» Украины
17 октября, 19:12
Путин прилетел в Уфу
17 октября, 14:21
Уфа избавилась от пробок
17 октября, 10:44
Жуткие пробки скуют Уфу
16 октября, 19:17
«Дата перекрытия Шакшинского моста изменилась!»
15 октября, 11:29
Уфимцев пересадят на электрички
14 октября, 16:45
Мед и кумыс — в пробке томись
4 октября, 05:45
Сентябрь
Долгожданную дорогу открыли в Уфе
30 сентября, 18:59
В Уфе запретили парковку
30 сентября, 15:26
Центр Уфы и Сипайлово перероют
25 сентября, 15:10
Четверть «Южных ворот» Уфы не готова к эксплуатации
23 сентября, 17:28
«Да когда это кончится?!»: уфимцам ответили на главные вопросы
18 сентября, 21:17
Вечную пробку в Уфе объяснили чиновники
17 сентября, 19:26
Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы
13 сентября, 05:37
Водитель ответит за беспредел в Уфе
10 сентября, 15:49

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