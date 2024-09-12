Молодой папаша устроил наркопритон дома в Башкирии

Posted 12 сентября, 11:43
Published 12 сентября, 11:43
Modified 12 сентября, 12:55
Updated 12 сентября, 12:55
В январе 2024 года 39-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, совершил несколько серьезных преступлений, которые привели к его задержанию. Находясь на территории города Камбарка Республики Удмуртия, он приобрел химические вещества для производства наркотиков. Эти вещества позволили ему изготовить опасное наркотическое средство — ацетилированный опий, которое он хранил у себя дома.
На следующий день молодой папаша решил подзаработать и сбыл наркотик своему знакомому. Однако радость от дополнительного дохода была недолгой: сотрудники полиции быстро вышли на след злоумышленника и задержали его на месте преступления.
Как выяснили правоохранители, это был не единичный случай. С октября 2023 года по январь 2024 года обвиняемый регулярно предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков зависимыми людьми.
На суде подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное. Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка, признание вины и тяжелое заболевание мужчины.
В итоге Нефтекамский городской суд вынес решение о лишении свободы сроком на 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.