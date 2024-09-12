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Posted 12 сентября, 11:43

Published 12 сентября, 11:43

Modified 12 сентября, 12:55

Updated 12 сентября, 12:55

Молодой папаша устроил наркопритон дома в Башкирии

Молодой папаша устроил наркопритон дома в Башкирии

12 сентября 2024, 11:43
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Житель Нефтекамска предоставлял квартиру наркозависимым и сам был замешан в изготовлении и сбыте дурманящих веществ, сообщает в четверг, 12 сентября, пресс-служба судов Башкирии.

В январе 2024 года 39-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, совершил несколько серьезных преступлений, которые привели к его задержанию. Находясь на территории города Камбарка Республики Удмуртия, он приобрел химические вещества для производства наркотиков. Эти вещества позволили ему изготовить опасное наркотическое средство — ацетилированный опий, которое он хранил у себя дома.

На следующий день молодой папаша решил подзаработать и сбыл наркотик своему знакомому. Однако радость от дополнительного дохода была недолгой: сотрудники полиции быстро вышли на след злоумышленника и задержали его на месте преступления.

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Как выяснили правоохранители, это был не единичный случай. С октября 2023 года по январь 2024 года обвиняемый регулярно предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков зависимыми людьми.

На суде подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное. Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка, признание вины и тяжелое заболевание мужчины.

В итоге Нефтекамский городской суд вынес решение о лишении свободы сроком на 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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