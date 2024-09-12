Молодой папаша устроил наркопритон дома в Башкирии

В январе 2024 года 39-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, совершил несколько серьезных преступлений, которые привели к его задержанию. Находясь на территории города Камбарка Республики Удмуртия, он приобрел химические вещества для производства наркотиков. Эти вещества позволили ему изготовить опасное наркотическое средство — ацетилированный опий, которое он хранил у себя дома.