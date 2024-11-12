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Наркотики

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Ноябрь
Опасного уфимца объявили в федеральный розыск
12 ноября, 11:01
В Уфе автомехаников задержали за угон «Ауди» клиента
9 ноября, 13:51
Октябрь
Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»
31 октября, 13:48
Чудо-кофе нашли в уфимском поезде
31 октября, 10:25
Цыгане в Уфе: страшные воспоминания прошлого
28 октября, 13:31
Особо опасного уфимца задержали в Краснодаре
27 октября, 04:15
Уфимец изнасиловал и убил сестру
22 октября, 10:23
Глюкозу оштрафовали после шоу под наркотиками
22 октября, 08:11
Видео. Уфимец вырастил на даче наркоурожай
21 октября, 10:24
Отшельник-наркоман оказался серийным вором
9 октября, 13:51
В Башкирии пастухи наладили канал сбыта наркотиков
8 октября, 11:02
Уфимские прокуроры получили нагоняй за посаженного школьника
5 октября, 07:47
Сентябрь
Трудолюбивая наркоманка будет улучшать Башкирию
26 сентября, 09:17
Во все тяжкие: Экономный наркоман пошёл под суд в Башкирии
25 сентября, 10:53
Греция выдала наркобарона из Башкирии
20 сентября, 08:20
Баланду вместо богатства получил пермяк в Башкирии
18 сентября, 07:11
Уфимский военный оказался наркоманом
16 сентября, 05:00
Школьнице из Уфы могут дать 15 лет тюрьмы
14 сентября, 16:36
Наркофею Уфы отправили под арест
12 сентября, 15:14
Молодой папаша устроил наркопритон дома в Башкирии
12 сентября, 11:43

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