Стрельба в Уфе — что это было

Posted 25 сентября, 08:57
Published 25 сентября, 08:57
Modified 25 сентября, 11:12
Updated 25 сентября, 11:12
Один из водителей на улице Гастелло в Уфе стал свидетелем неприятного инцидента: его стекло было разбито выстрелом из пневматического оружия.
— Едем на Гастелло утром в пробке на первой скорости, никого не трогаем. И вдруг — стреляют из пневматики, разбивают стекло. Это уже не первый случай такой на Гастелло, — пишет один из потерпевших в соцсетях.
Местные жители призывают правоохранительные органы принять меры и найти стрелка, так как ситуация может стать еще более опасной.
— Пусть найдут стрелка, он может по людям попасть, — добавляет пользователь соцсетей.
По данным УМВД России по г. Уфе, ранее заявлений в полицию города по данному факту не поступало. По информации, размещенной в публикации, начата проверка.