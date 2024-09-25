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Posted 25 сентября, 08:57

Published 25 сентября, 08:57

Modified 25 сентября, 11:12

Updated 25 сентября, 11:12

Стрельба в Уфе — что это было

Стрельба в Уфе — что это было

25 сентября 2024, 08:57
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Автомобилисты жалуются в соцсетях на регулярные обстрелы машин в столице Башкирии, пишут потерпевшие в среду, 25 сентября.

Один из водителей на улице Гастелло в Уфе стал свидетелем неприятного инцидента: его стекло было разбито выстрелом из пневматического оружия.

— Едем на Гастелло утром в пробке на первой скорости, никого не трогаем. И вдруг — стреляют из пневматики, разбивают стекло. Это уже не первый случай такой на Гастелло, — пишет один из потерпевших в соцсетях.
Фото: Соцсети

Местные жители призывают правоохранительные органы принять меры и найти стрелка, так как ситуация может стать еще более опасной.

— Пусть найдут стрелка, он может по людям попасть, — добавляет пользователь соцсетей.

По данным УМВД России по г. Уфе, ранее заявлений в полицию города по данному факту не поступало. По информации, размещенной в публикации, начата проверка.

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