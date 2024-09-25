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Posted 25 сентября, 09:46

Published 25 сентября, 09:46

Modified 25 сентября, 10:01

Updated 25 сентября, 10:01

В Уфе эвакуируют школы

В Уфе эвакуируют школы

25 сентября 2024, 09:46
Фото: mkset.ru
К 15:00 среды, 25 сентября, известно об эвакуации трех учреждений образования — об этом пишут местные Telegram-каналы.

Как минимум три школы Уфы эвакуированы днем в среду, 25 сентября. Как сообщают Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах или очевидцев, эвакуации 25 сентября в Уфе подверглись школы №19, 21 и 130. Преподаватели, персонал школ и ученики покинули здания. По предварительной информации, поступило сообщение об опасных предметах в стенах учебных заведений. На местах работают представители экстренных служб и силовых ведомств. Они проверяют сигналы.

Mkset запросил комментарий в правоохранительных органах Уфы и Башкирии. Мы ожидаем ответов от ведомств.

UPD 15:00: По данным источника Mkset в правоохранительных органах, сигналы о минировании школ в Уфе поступили по телефону с номеров, зарегистрированных в Украине.

Школы эвакуировали в Башкирии
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Ранее, 19 сентября, школы Стерлитамака были эвакуированы из-за ложной сработки пожарной сигнализации. Учебный процесс был сорван для 1 300 школьников.

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