В Уфе эвакуируют школы

Как минимум три школы Уфы эвакуированы днем в среду, 25 сентября. Как сообщают Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах или очевидцев, эвакуации 25 сентября в Уфе подверглись школы №19, 21 и 130. Преподаватели, персонал школ и ученики покинули здания. По предварительной информации, поступило сообщение об опасных предметах в стенах учебных заведений. На местах работают представители экстренных служб и силовых ведомств. Они проверяют сигналы.



Mkset запросил комментарий в правоохранительных органах Уфы и Башкирии. Мы ожидаем ответов от ведомств.



UPD 15:00: По данным источника Mkset в правоохранительных органах, сигналы о минировании школ в Уфе поступили по телефону с номеров, зарегистрированных в Украине.