«Блатной» из Башкирии предстал перед судом за нападение на семью

Напомним, инцидент, как сообщал Mkset, случился в июле 2024 года в посёлке Кудеевском. Семью из четырёх человек решила прогнать с места отдыха компания «криминальных авторитетов», вооружённых прутом и пистолетом. Поводом для претензий со стороны негодяев стало то, что дети с родителями отдыхали в «неположенном» месте. Всем членам семьи в результате случившегося потребовалась помощь медиков.