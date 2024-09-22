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Posted 22 сентября, 16:33

Published 22 сентября, 16:33

Modified 23 сентября, 08:12

Updated 23 сентября, 08:12

«Блатной» из Башкирии предстал перед судом за нападение на семью

«Блатной» из Башкирии предстал перед судом за нападение на семью

22 сентября 2024, 16:33
Фото: Следком по РБ
Суд в Башкортостане провёл заседание по делу одного из фигурантов мордобоя под Иглино, сообщили в воскресенье, 22 сентября, в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, инцидент, как сообщал Mkset, случился в июле 2024 года в посёлке Кудеевском. Семью из четырёх человек решила прогнать с места отдыха компания «криминальных авторитетов», вооружённых прутом и пистолетом. Поводом для претензий со стороны негодяев стало то, что дети с родителями отдыхали в «неположенном» месте. Всем членам семьи в результате случившегося потребовалась помощь медиков.

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В воскресенье, 22 сентября, была избрана мера пресечения одному из фигурантов дела — ему инкриминировали статью о хулиганстве. Мужчина был помещён под стражу в следственном изоляторе. Аналогичную меру пресечения ранее избрали и его подельнику.

Сам злоумышленник, как видно на кадрах из зала суда, завидев объективы камер, стыдливо скрывал своё лицо бумажным листом. По записи едва ли можно сказать, что мужчина раскаивается за совершённое преступление.

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