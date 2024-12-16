mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ишимбайский район

Выбрать дату
2024
«Кормят плохо»: ишимбаевский стрелок попросился домой из СИЗО
16 декабря, 11:54
Дырявые мосты Башкирии разобрали в суде
14 ноября, 16:41
Видео. Едва живого водителя остановили автоинспекторы в Башкирии
2 октября, 07:47
Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии
28 сентября, 06:00
Мужчина сгорел заживо в Башкирии
23 сентября, 05:14
Нашествие пауков в Башкирии — мнение эксперта
21 августа, 17:19
В Уфе нашли самую сухую воду
21 августа, 10:49
В Башкирии началось нашествие ядовитых монстров
21 августа, 07:49
Знаменитый «Салют» запустят в Уфе в новом формате
19 августа, 08:25
Потоп в Башкирии — затоплены дома
14 августа, 07:36
Ядовитый монстр проник в Башкирию
12 августа, 08:56
Арбузный топ создали в Башкирии
3 августа, 07:24
В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей
26 июня, 12:40
Погоня за пьяным водителем в Башкирии попала на видео
Под Ишимбаем нетрезвый лихач на «семерке» решил устроить гонки с полицейскими. Кадры задержания пьяного «шумахера» опубликовал начальник регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.
28 мая, 06:37
В Башкирии разыскивают осквернивших могилы вандалов
16 мая, 09:29
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая, 09:26
2023
«Развитие остановится» Хабиров поручил увеличить бюджетные места в колледжах
Дефицит кадров затронул производство кранов
13 ноября 2023, 08:29
«Поджидала свора»: в Башкирии снова заметили стаю бездомных собак
8 ноября 2023, 13:35
Медведица, напавшая на женщину в Башкирии, убита — Минэкологии
В министерстве также рассказали о судьбе медвежат, с которыми их мать вместе бродила по селу Петровское, где и произошел инцидент.
13 октября 2023, 08:03
Режим ЧС ввели в одном из районов Башкирии после взрыва
31 августа 2023, 08:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика