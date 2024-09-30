Банковская карта

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Октябрь
Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге
30 сентября, 20:06
Сентябрь
Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн
19 сентября, 11:11
Пьяное собеседование кончилось преступлением в Башкирии
10 сентября, 07:09
Август
Уфимец спустил награбленные деньги и «ювелирку» на бургеры
26 августа, 13:35
Аферист лихо провел уфимцев
15 августа, 06:34
Июнь
Случайная гостья зарезала уфимку у неё дома
Иглинский межрайонный суд назначил убийце наказание в виде восемь лет лишения свободы со штрафом в ₽1 млн, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
28 июня, 04:50
В Уфе подняли цену на транспорт до ₽85
24 июня, 09:17
Уфимка прокутила деньги пожилого собутыльника
Женщина воспользовалась состоянием мужчины и отправилась на шоппинг, сообщает пресс-служба МВД Республики Башкортостан.
24 июня, 07:33
В Уфе убийцу нашли по камерам магазина
Разыскиваемая два месяца обвиняемая признала вину в совершении преступления после предъявления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
19 июня, 12:00
Май
В Уфе хотят еще повысить цены на проезд
31 мая, 10:16

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