Уфимцы не должны платить за ЖКХ: правда или фейк?

Posted 19 сентября, 10:23
Published 19 сентября, 10:23
Modified 19 сентября, 10:25
Updated 19 сентября, 10:25
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В последние дни в социальных сетях активно распространяется информация о том, что собственники квартир в многоквартирных домах могут забыть о платежках за коммунальные услуги. Приверженцы этой теории ссылаются на законы РСФСР, утверждая, что обязательства по оплате ЖКХ больше не действуют. Однако редакция «Mkset» решила разобраться в этом вопросе и выяснила, что такие утверждения не имеют под собой никаких оснований.
Во-первых, РСФСР — это историческая реальность, существовавшая более 30 лет назад. На сегодняшний день Россия функционирует по совершенно другим законам. Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны оплачивать услуги ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. В статье 158 Жилищного кодекса четко указано: «Собственник помещения в многоквартирном доме ОБЯЗАН нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения».
Более того, согласно статьйе 169 того же кодекса, каждый собственник обязан уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества. Это обязательство было подтверждено Постановлением Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2016 года. Таким образом, избежать оплаты за ЖКХ невозможно — закон однозначен.
Интересно, что подобные слухи распространяют представители межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*, которая была признана экстремистской еще в 2022 году. Их идеология основана на утверждениях о нелегитимности современного российского государства и призывах к восстановлению СССР. Однако такие идеи не имеют ничего общего с реальностью и законодательством.
Таким образом, информация о том, что собственники жилья могут не платить за услуги ЖКХ, является чистым вымыслом. Эксперты напоминают, что игнорирование платежей может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и отключение коммунальных услуг.
* — Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.