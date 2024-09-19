Уфимцы не должны платить за ЖКХ: правда или фейк?



В последние дни в социальных сетях активно распространяется информация о том, что собственники квартир в многоквартирных домах могут забыть о платежках за коммунальные услуги. Приверженцы этой теории ссылаются на законы РСФСР, утверждая, что обязательства по оплате ЖКХ больше не действуют. Однако редакция «Mkset» решила разобраться в этом вопросе и выяснила, что такие утверждения не имеют под собой никаких оснований.