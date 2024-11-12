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Алкогольное опьянение

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Ноябрь
Баймакский дрифт устроили в Уфе
12 ноября, 08:35
Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии
2 ноября, 05:19
Камикадзе остановили на пути к Уфе
1 ноября, 07:42
Октябрь
Видео. В Уфе скрутили пьяного водителя
29 октября, 12:36
Видео. В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки
25 октября, 07:17
Видео. Подруга подкинула проблем с полицией в Башкирии
21 октября, 13:35
Пьяный водитель убил старушку в Башкирии
9 октября, 12:18
Пьяный блогер оскорбил гаишника в Башкирии
7 октября, 07:45
Видео. Дело о жутком ДТП дошло до суда
2 октября, 12:19
Суд отобрал за пьяную езду Audi Q7
2 октября, 10:59
Видео. Едва живого водителя остановили автоинспекторы в Башкирии
2 октября, 07:47
Сын забил насмерть беспомощную мать
1 октября, 08:23
Сентябрь
Педофил напал на школьницу в Башкирии
26 сентября, 11:34
Лихач-тракторист переполошил Башкирию
25 сентября, 12:45
Видео. В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша
23 сентября, 05:33
Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн
19 сентября, 11:11
Мужчина сжег семейный очаг в Башкирии
18 сентября, 08:57
Ездить пьяным в Башкирии — ₽550 000
13 сентября, 15:56
Видео. Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии
13 сентября, 14:00
Видео. Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии
10 сентября, 09:10

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